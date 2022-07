Las 11 mejores tartas de queso de España y dónde comerlas

Comparto contigo mi particular ruta de este hipnótico postre.

FÁTIMA GARCÍA

Se ha convertido en el postre con el que toda carta que se precie debe contar. La tarta de queso, con permiso del brownie, se alza sin duda con la medalla de oro en los últimos años en la repostería en España. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, cuenta con un día fijo en el calendario en el que celebrar su existencia y alabar los grandes momentos que nos ha dado (y seguirá dando). El 30 de agosto es el Día Mundial de la tarta de queso y queremos festejarlo con una propuesta que debes guardar entre tus favoritos y compartir con todos los golosos que conozcas.

En este listado definitivo de las 'cheesecakes' más espectaculares del país no podía faltar la 'reina madre' de la especialidad que predomina en la carta de cualquier restaurante que busque la excelencia. Se trata de la tarta de queso creada en el restaurante 'La Viña' de San Sebastián. Al horno y cremosa en su interior. Es visualizar un corte de esta tarta de queso crema y empezar a notar cómo la saliva comienza a brotar en la boca, ¿a que sí? Pues bien, es cierto que está de moda, ya que la mayor parte de las tartas actualmente son de este estilo pero no tenemos ningún problema con ello. No obstante, y aunque la esencia sea la misma, existen diferencias sustanciales entre unas y otras en función del tipo de queso utilizado, el nivel de cremosidad, el tiempo de horneado, etc.

Sea como fuere, no solo de tartas de queso 'estilo La Viña' vivimos. La mejor de la mítica New York cheesecake no podía faltar en este listado tampoco.

Elige y apunta las que quieres probar (tarea ardua donde las haya) y crea tu propia ruta de la tarta de queso.

La Viña

Ya comentaba que se trata de la 'reina madre'. La 'culpable' de la proliferación y disfrute masivo de las tartas de queso al horno. Y es que su origen, allá por 1990, se encuentra en este mítico restaurante de San Sebastián donde, tras una noche de pintxos por la Parte Vieja de esta preciosa ciudad, terminar con una parada en La Viña es obligatorio. Su fama es tal que el New York Times llegó a calificarla como 'el sabor del año' en 2021.

No lleva la habitual base de galleta, y su receta incluye 1 kg de queso crema (tipo Philadelphia), 500 ml de nata líquida, 7 huevos, 400 g de azúcar, y una cucharada de harina. Todo bien batido y horneado a 200º durante unos 45 minutos.

Puedes disfrutarla en su barra o también puedes llevarte una tarta entera para disfrutarla en casa.

En calle Treinta y Uno de Agosto 3, (Donostia).

Álex Cordobés

Álex Cordobés era un cocinero aficionado que, con muchas horas de práctica, consiguió la receta de una tarta de queso que empezó a dar mucho que hablar y por la que llegó a haber lista de espera. Del mundo 'amateur' al gran público, desde hace poco tiempo puedes adquirir esta tarta en su local en varias versiones.

En el Centro Comercial Burgocentro. Calle Comunidad de Madrid, 1 (Las Rozas, Madrid).

Mawey Taco Bar

Sí, lees bien, una taquería (deliciosa, por cierto) sirve una de las mejores tartas de queso de España. Toque de queso azul que se integra a la perfección es su seña de identidad. Deliciosa.

En calle Olid, 6 y calle San Bernardo, 5 (Madrid).

GioSam Food Art

Iván Arévalo Nieto, conocido entre los fogones como Gio, dio hace tres años con su “tarta definitiva”. Se trata de la única tarta de una cremosidad inigualable y una consistencia perfecta que se mantiene fresca en nevera hasta 9 días y que sólo se funde dentro de tu boca.

GioSam Food Art oferta 9 exclusivas variedades de tarta de queso en tres tamaños diferentes como tarta de queso azul y gorgonzola, tarta de queso y vainilla de Madagascar, tarta de queso y caramelo toffee salado, etc.

En calle Mariano Barbacid, 5, Rivas-Vaciamadrid y calle de Narváez, 40 (Madrid).

La Reina

Un lugar al que solo puedes llamar por teléfono, porque este pequeño obrador sólo atiende encargos que sirve a domicilio en 24 horas. Encontrarás tartas con base de queso y distintos sabores (chocolate Valor 70%, chocolate blanco Milkybar, dulce de leche Nestle y la de Nutella) y además tienen otra variedad de tartas especiales que son las de Queso azul y Parmigiano, chocolate Toblerone, chocolate blanco y te Matcha y la de queso de cabra.

El teléfono es 625929967.

Cheesecake Avenue

Las minis de Cheesecake Avenue suponen una revisión de las clásicas tartas de queso estilo neoyorkino en formato bocado. Se pueden adquirir en packs de 10 unidades y sus recetas van desde la original de NY cheesecake con topping de crema batida y base de galleta crujiente, cheesecake de galleta con mousse de Oreo, cheesecake con crema de limón...

En calle Antonio Acuña, 10 (Madrid).

Cañadío

En la capital se reúnen tres restaurantes de éxito del mismo grupo donde puedes encontrar tartas que queso espectaculares. Hablo de Cañadío, La Maruca y La Bien Aparecida. Su andadura comenzó en Santander con el Cañadío original y su dueño, Paco Quirós, elabora esta tarta desde 2004 con una receta (secreta), y confiesa que se inspiró en la que hacía Hilario Arbelaitz en su restaurante Zuberoa, de Oiartzun (Guipúzcoa).

En calle Gómez Oreña, 15 (Santander) y calle Conde de Peñalver, 86 (Madrid).

La Cheesequería

La Cheesequería es el primer establecimiento de la ciudad de Málaga especializado únicamente en este dulce. Su dueño y creador, Ricardo Álvarez, propone porciones chorreantes, con los bordes ligeramente tostado y un interior cremoso.

Abrió su local el pasado 8 de julio de 2021, y desde entonces cocinan cada semana una media de 200 tartas y son proveedores de media docena de restaurantes.

En Av. Mayorazgo, 26, (Málaga).

Tres por cuatro

Este exquisito restaurante madrileño de visita obligatoria juega en su tarta, además de su textura y cremosidad, con su sabor. Para lograr este toque diferenciador, el cocinero utiliza, nata, queso crema, y quesos camembert y manchego.

En Calle Montesa, 9 (Madrid).

El Goxo

El chef David Muñoz ha querido homenajear a su mujer a través de la Tarta de Queso de la Pedroche. Está elaborada con queso crema, queso fresco y parmesano. Es muy cremosa y con mucho sabor.

Puedes pedirla en Glovo en Madrid y en Barcelona.

TATEL

Cerramos la ruta con la legendaria tarta de queso de TATEL, que ha sido elegida como la Mejor Tarta de Queso de la Comunidad de Madrid. Homenajea a una receta familiar única, de corte tradicional. Con una base de pasta sablé, y elaborada a partir de queso crema, destaca por la sorprendente textura fluida de su interior que se acompaña con miel. Como broche final, una fina y crujiente galleta en forma de panal.

En P.º de la Castellana, 36 (Madrid).