Pizza Malatesta en 'Trattoria Malatesta' (Madrid)

POR QUÉ TIENES QUE PROBARLA: no, no corresponde mi pizza favorita de este magnífico local con la de la foto. Una lástima pero no he encontrado una foto que le haga justicia a dicha maravilla de la naturaleza que es la pizza Malatesta. Yo solo te comento los ingredientes: tomate, mozzarella, ricotta, jamón cocido, salami picante, picadillo de tomate con aceite y albahaca. Ahora me pongo seria y contundente: tienes que probarla. Porque lo que no se sabes es que, además de esos ingredientes más que tentadores, tiene todo lo necesario para hacer de esta pizza de las primeras en el ranking: masa, materia prima, horno de piedra y, por supuesto, un excelente pizzaiolo.

DÓNDE: Calle San Bartolomé, 23 (Madrid).

PRECIO MEDIO: 15 euros.