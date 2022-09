Cenar con un plus: estos son los dinner show que tienes que conocer

Locales cuyo objetivo no es solo comer bien, sino también tomar copas, escuchar música en vivo, bailar y pasarlo en grande.

¡Estás loco!, le decían a Pello Campo cuando empezó a contar su nueva idea. Este empresario madrileño, curtido en la restauración y el ocio nocturno, contaba con tres discotecas cuando llegó la pandemia. Durante el confinamiento, empezó a darle vueltas a un proyecto. "Estaba un poco harto de siempre lo mismo (nos confiesa Pello) y, a la vez, me daba cuenta de que en Madrid no había sitio para un perfil de público de 35-40 años para arriba donde cenar y pasárselo bien, que fuera todo en uno. Se me ocurrió que lo mejor para ese target sería la música en directo del pop-rock de los años 80 y 90, en inglés y en español".

Meterse en un negocio así en 2020, en plenas restricciones, era como poco, atrevido. "Pero yo me había propuesto hacerlo y lo tiré adelante", relata el empresario. Dicho y hecho: echó abajo su discoteca Koh Tao, en la calle Alberto Alcocer 32, y puso el interiorismo en manos de Aurora Gámez. "Tuvimos mucha química", cuenta. De hecho, a ella debe su nombre el local. Otros dos fichajes fueron clave en el proyecto. Por un lado, el del chef Javier Menéndez (El Mentidero de la Villa, El Pimiento Verde). "Ha creado una carta fantástica, sin grandísimas pretensiones, es un sitio de cocina mediterránea con toques internacionales donde se come realmente bien", opina. Por otro lado, se sumó David Ascanio, el líder de la banda Picoco's, "un grandísimo motor de este proyecto, aparte de tocar cada jueves y viernes por la noche, lleva toda la parte musical del negocio".

Así fue el nacimiento de Aurora y de un fenómeno en auge que solo ha sido creado para hacernos disfrutar. ¡Bienvenidos al show!

Aurora

Aurora, que abre de martes a sábados, cuenta con una programación vibrante. Los martes, concurso de bandas; los miércoles, cena de chicas en Ladies Nights; los jueves y viernes noche, concierto de Picoco's, mientras que los sábados se alternan dos bandas (Le Petite Fucking Band y Bhanda), en los tres casos seguidos de sesión de dj; los viernes y sábado después de comer, ofrecen tardeo flamenquito-rumbero muy divertido.

Pello recuerda que los inicios fueron complicados. Abrieron un 4 de febrero de 2021, cuando estaban obligados a cerrar a las 21 horas. "Estoy súper agradecido al equipo, ha trabajado muy duro. Y ahora estamos en un momento dulce, disfrutando del éxito. Gustamos mucho y, a nosotros, nos encanta nuestro público. Creo que hay una gran comunión entre todos", admite. El boom de locales que van más allá de la gastronomía para ofrecer un formato lúdico le dan la razón. Al final, no estaba tan loco.

Av. de Alberto de Alcocer, 32 (Madrid).

Mamzel

Cuando llegas a Mamzel, lo primero que te llama la atención es su ubicación. Situado en una de las zonas más exclusivas de Marbella, la Milla de Oro, en la Finca Besaya concretamente. El lugar te hace partícipe del mejor atardecer posible en la Costa del Sol gracias a sus vistas sobre la ciudad marbellí y su paisaje de montaña al fondo. Se trata de un espacio trabajado al máximo, donde sea cual sea tu mesa hay un escenario visible para todos los comensales. Sin duda, se palpa que el cuidado por los detalles y la atención personalizada del cliente se encuentran entre sus mejores cualidades.

La carta sorprende: platos de varias partes del mundo como el tagliatelle con caviar, el pan naan relleno de queso, el bao de cangrejo en tempura, el tartar de atún rojo de Almadraba y la espectacular entraña de angus americana acompañada de unas patatas fritas excelentes. Todos los sabores y presentaciones muy acertadas y un servicio en mesa cuidado con mimo.

A lo largo de la velada, se suceden varias actuaciones que destacan por su profesionalidad. Le Bazar es el show que celebran en la actualidad y que tiene como idea principal el mundo circense. Verás sobre el escenario (y sobre la lujosa mesa central Taj) malabaristas, zancudos, enanos, bailarinas caracterizadas como tigresas o leonas gracias al bodypainting. Un auténtico espectáculo del más alto nivel.

Urbanización Rio Verde Alto 1 (Marbella, Málaga).

Latigazo

Neones, bailarines, recovecos... un ambiente travieso nos sorprende al entrar en Latigazo. Una vez dentro, las propuestas del precoz chef Jorge Rodríguez fusionan de una forma exquisita la comida peruana y japonesa en este dinner show inspirado en los de Dubái. Cocina nikkei de calidad con ingredientes frescos y cuidados traídos directamente desde Perú.

Platillos como causa nikei (papa prensada con ají amarillo, ponzu, aguacate, tartar de salmón por dentro y togarashi mayonesa de rocoto); ceviche Tsurai (de corvina, gambas, leche de tigre de rocoto, togarashi, choco y brotes de sésamo picante); ostras Kuru, bañadas en leche de tigre de aguaymanto, huevas de salmón y brotes de cilantro. Sabores que explotan en el paladar a través de fusiones innovadoras realizadas con mucho gusto y acierto.

Durante la cena, no dejarán de sucederse distintas performances temáticas diseñados por Toni Espinosa, coreógrafo de la serie de televisión “Upa Next” y de puestas en escena de musicales como Billy Elliot, Grease y Matilda. Un show desinhibido con el que disfrutar cada noche de miércoles a domingo.

Calle Infantas, 28 (Madrid).

Manero

Concebido como un "bar-boutique neo-castizo", esta sucursal del exitoso grupo alicantino marida sus tapas tradicionales con conciertos en vivo en formato íntimo. Su programación está muy bien pensada.

Claudio Coello, 3 (Madrid).

Salvaje

Con dos locales en Madrid, uno en Barcelona (foto), otro en Valencia y pronto dos nuevos en Ibiza y Marbella, la cadena internacional triunfa con su mezcla de cocina fusión japonesa, coctelería, música y un inmejorable ambiente lúdico.

Fanático

Uno de los restaurantes de moda en Madrid, del Grupo Carbón Negro, irresistible por su interiorismo, por su cocina española y por el desmelene post-cena. Muy top.

Castellana, 43 (Madrid).

Bule Bule

Gastronomía, música, espectáculo y fiesta hasta las 6 de la madrugada. Cada miércoles, show The Rock Cats y cada domingo, jam sessions.

Marqués de Valdeiglesias, 6 (Madrid).

Nômadâ

Dentro del proyecto Galerías Serrano, en Madrid, esta jaima de lujo ofrece cocina andalusí, coctelería, música y performances. Además, está conectada con otro local: Ishtar, que acogerá a los mejores DJs.

Serrano, 41 (Madrid).

Leclab.Madrid

Ubicado en Casa Gallardo y con Luisa Orlando al frente (ex directora de El Club Allard), ofrece los viernes noches temáticas a base de catering de Cristina Oria y espectáculo burlesque de Lady Vita. 100 % glamour.

Ferraz, 2 (Madrid).