Dónde comprar los mejores panettones esta Navidad

El panetone se ha convertido en los últimos años uno de los bollos más célebres de las fechas navideñas, constituyendo la alternativa al roscón. Aquí puedes comprar los mejores.

Clara Hernández

En los últimos años el panettone (o panetone), el bollo tradicional de Navidad en Italia, no ha dejado de sumar adeptos en todas parte del mundo. También en España, donde ha conquistado nuevos espacios en pastelerías, guías de dulces y supermercados (según un informe de 2020, sus ventas se habrían multiplicado por 10 en los últimos tiempos, acercándose a las cifras que arroja el popular roscón de Reyes).

Relleno con pasas, frutas confitadas, piñones, almendras o incluso de chocolate o café, este pan dulce con masa brioche que no necesita conservación en frío no deja de ampliar variedades, y todas deliciosas para los amantes de la bollería más especial. Pero, ¿dónde podemos comprar los mejores de esta modalidad del llamado 'pan dulce'?

Este es nuestro ránking de los mejores panetone de España (y no lo decimos solo nosotras).

El panettone de Raúl Asencio

Una de sus creaciones limitadas —elaborada con rocas de toffe de chocolate de cacao biológico de Perú y espuma de sal evaporada de las salinas de Santa Pola— consiguió algo sin precedentes: la medalla de bronce del 'panettone' más innovador del mundo 2020, según el jurado de uno de los concursos más prestigiosos de este dulce, el certamen italiano de la Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria de Roma. Hoy, sus roscones de masa madre natural, que necesitan cuatro días para su elaboración y que se cocinan en el obrador de Aspe, en Alicante, incluyen variedades deliciosas. Entre ellas, el panettone premiado de aceite, chocolate y sal de edición limitada (50 euros), así como el relleno de crema de avellana y chocolate blanco (40 euros), el de toffe (a partir de 21 euros) o el clásico con pasas y trocitos de piel de naranja y cidra confitada (21 euros). Se distribuyen a toda España a través de servicios como el ultrarrápido Getir, que llega a Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia y que ha preparado packs con chocolates de Simón Coll a precios rebajados. También se pueden encontrar en sus tiendas físicas de Raúl Asencio o en El Club del Gourmet de El Corte Inglés.

Panettone Torreblanca

Presume de ser el mejor panettone del mundo fuera de Italia. Su responsable, el maestro valenciano Paco Torreblanca, se ha especializado en este pan navideño que, según la Guía Repsol, si lo pruebas, "no lo olvidarás jamás". El panettone de Torreblanca "huele a mantequilla fresca, a fermentos naturales, a chocolate puro", asegura la guía, que recuerda que por la escuela del valenciano han pasado alumnos como Ferrán y Albert Adrià. ¿Buscas un regalo? Desde Cervezas Alhambra, proponen un pack con cervezas de su serie 'Las Numeradas', creaciones experimentales de cacao y chipotle, y de cacao y piel de naranja, para probar un maridaje 'panettonero' muy especial (35 euros). Está disponible en las páginas Torreblanca.net y Tiendasolana.com.

Panettone de Fartons Polo

Otro panettone de premio (y elaborado con procesos artesanales e ingredientes naturales). Sus responsables, la empresa valenciana Fartons Polo triunfa ahora con este dulce por el que ha sido galardonada con cinco 'panettonis' en el concurso 'Mastro Panettone', y ha obtenido una puntuación de 9,4 sobre 10 en la categoría Mejor Panettone Artesanal de Italia. Ya el año pasado se erigió con la Categoría Oro en el II Campeonato Internacional del Mejor Panettone del Mundo, siendo la primera empresa española en lograrlo. Aunque es muy popular su panettone tradicional de pasas y naranja que han bautizado 'Medalla de Oro' (y que está hecho con masa madre de elaboración propia y fresca), este año el panettone de chocolate promete hacer las delicias de muchos de sus devotos.

Panettone de La Duquesita

Un clásico delicioso que vuelve a erigirse en dulce bandera de esta Navidad de la popular pastelería. Elaborado por Oriol Balaguer a partir de masa madre siguiendo técnicas artesanales, y reconocido como uno de los mejores panettone artesanos de España, está disponible en tres versiones (giandula con castaña, fruta y chocolate) y puede adquirirse en dos tamaños: 1/2 kilo (27,50 euros) y 1 kg (51 euros). Se puede adquirir en La Duquesita, C/ Fernando VI, 2 de Madrid, y en su web Laduquesita.es.

Panettone clásico de Dolç par Yann Duytsche

La especialidad clásica, de frutas de esta pastelería de San Cugat Vallès (Barcelona) ha triunfado en la edición de 2021 del certamen que organiza la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona bautizado 'Mejor panettone artesano de España). No es una sorpresa: en 2016, su responsable, Yann Duytsche, con una amplia trayectoria profesional, también ganó el concurso y ahora competirá por la Copa del Mundo del Panettone de 2022. Su fama le precede y el aumento de pedidos ha hecho que actualmente solo se puedan realizar a partir del 28 de diciembre. Los barceloneses pueden ir a recoger su panettone en la C/ Josep Puig i Cadafalch, 50, en San Cugat del Vallès (Barcelona)

Panettone de Christian Escribà

Escribà pertenece a una de las sagas pasteleras más importantes de Barcelona. Su original panettone esponjoso, con suave sabor a mantequilla y sabor a manzanas Pink Lady de Lleida y Girona (en trocitos), y chocolate es uno de los delicatessen de estas Navidades que se puede adquirir, por 33 euros (750 kg) en las tiendas Escribà (Gran Via de las Cortes Catalanas, 546, y Rambla de las Flore, 83 en Barcelona, así como en el aeropuerto Josep Tarradelas-El Prat, en la terminal 1. Además, distribuye a toda España a través de su web escriba.es. Por cierto, también tienen tamaños individuales como su mini panettone mini de gianduja, elaborado con almendras y avellanas (8 euros, 100 gr). Y de otras variedades.

Panettone de chocolate de Cal Jan

Ostenta el premio al mejor panettone artesano de chocolate de España 2021, según el certamen auspiciado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, además de por su sabor, por su aroma, horneado, estructura de la miga o aspecto. De producción artesanal, contiene frutos secos. Su precio es de 25 euros para 500 gr. Se puede comprar en sus establecimientos en Tarragona, tanto en el Mercat de Tarragona en la Plaça de Corsini, a Carrer d' Antoni Roig, 66. Al frente de este bollo delicioso se encuentran Rafael Aguilera y Magí Rovira, amantes de creaciones modernas.

Panettone de Willy Factory

En la redacción de Woman tiene múltiples fans porque es esponjoso, 100% natural, artesanal y sin ultraprocesados, siguiendo su tendencia de 'good food'. Además, si no eres amante de grandes formatos, tienen también versión mini. Está disponible en sus cuatro tiendas de Madrid (Princesa, República Dominicana, C. C. La Vaguada y Móstoles), y en la de Murcia. También tiene servicio de 'delivery' a domicilio.

Mira también más accesorios para esta Navidad: