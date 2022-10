Casa Nordés: el espacio 'cool' que se convertirá en el próximo destino de las chicas de moda

Un lugar mágico, rodeado de viñedos y plantas aromáticas, del que no querrás irte.

IRATXE PLAZA

Después de pisar, literalmente, los tejados de monumentos emblemáticos como la Catedral de Santiago; vivir la experiencia de comprar en un Mercado de Abastos construido hace tres siglos; ser testigos de la emoción que desprenden las caras de los peregrinos que entran por los soportales de la Plaza del Obradoiro tras cientos de kilómetros recorriendo el camino de Santiago; vibrar con el sonido continuo de las gaitas, e incluso imaginar cómo era esa pequeña ciudad medieval cuando en el siglo IX, tras el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, empezó a recibir los primeros peregrinos.

Pues bien, después de todo esto, cuando pensaba que esta bonita ciudad empedrada ya no podía sorprenderme más, me introduje en una furgoneta rumbo al paraíso. Si, lees bien, al paraíso, definido por la RAE como un sitio o lugar muy ameno. Aunque me quedo con la definición del Antiguo Testamento: "jardín de delicias" (sin ser yo, nada creyente). No sé si será por la relación directa que tiene con la historia de Santiago de Compostela, pero la descripción que hace el libro sagrado se asemeja mucho más a lo que viví tras bajarme del coche negro, con cristales oscuros, que me llevó exactamente a las puertas del nuevo paraíso: Casa Nordés.

Casa Nordés, además de recibirte con una agradable bienvenida -al estar situada en Vedra, un pueblo ubicado en mitad del monte a 20 kms de Santiago- te invita a no marcharte. Estamos ante un lugar mágico que, como tal, esconde infinidad de propuestas -a cual más interesante-. Pero hablamos, sobre todo, de un espacio de divulgación en el que se quiere hacer partícipe al cliente. De ahí, la 'Casa del Fundador' (Pepe Albela vivió en ella desde el origen de Nordés, año 2012, hasta este 2022) en la que pretenden realizar experiencias donde entren en juego la tradición de las recetas gallegas y la vanguardia de la ginebra Nordés; la sala aromática donde proponen a sus visitantes un juego a través del olfato o la sala de elaboración donde se destila el vino gallego con el que se produce Nordés.

Y es que, desde que te introduces en el mundo creado por Casa Nordés entiendes que estamos ante una marca que va más allá de la creación de una ginebra. Se trata de un trabajo de campo e investigación que comienza dos años antes de la creación de su creación (2010), y que culmina con el descubrimiento de un destilado repleto de matices aromáticos, cítricos e incluso frutales (no olvidemos que en su origen la ginebra es vino). Una ginebra que no entiende de química sino que se crea en el campo, de ahí la necesidad de Pepe Albela de ubicarse, junto a su familia, en el mismo espacio donde iba a desarrollar el producto. Para ello, creó un invernadero propio con plantas aromáticas de las que se autoabastecen para lograr el característico sabor de Nordés.

Un trabajo que, por primera vez en la historia de la marca, sus fundadores (Pepe Albela y Xoan Torres) junto con Osborne quieren mostrar al público y, por tanto, hacer partícipes del proyecto a quienes deseen visitarles. La idea es que conozcamos el origen, la historia y el proceso de elaboración de la marca, además de acercarse a la cultura gastronómica de Galicia. La idea, a corto plazo, es crear un menú armonizado con ginebra Nordés e incluso realizar talleres en los que el visitante disfrute con la puesta en marcha de todos los productos.

Si quieres ser testigo de esta apasionante aventura gallega y convertirte en peregrino devoto de la marca, solo tienes que entrar en la web de Nordés, comprar las entradas para visitar Casa Nordés y prepararte para disfrutar de un aperitivo 'nordesiño' (entre otras actividades).