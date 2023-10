Frotar desodorante en la ropa: así es como debes aplicarlo para quitar todas las manchas

Si eres de los que usa desodorante, seguramente tu dilema se rebata entre otras cuestiones como el tipo de desodorante que uses. Y es que no es lo mismo optar por uno en spray que por un clásico roll on. En todo caso, la recomendación es que a la hora de aplicártelo lo hagas sobre la piel seca y bien limpia. Es conveniente lavarse antes con jabón para neutralizar el olor y que no se mezclen aromas hasta generar una mezcla desagradable.