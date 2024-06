6 frases sin filtros que nos ha dejado Victoria Abril en El Hormiguero

"Ya no hay cine de autor, el cine ya no es nuestro, es de las plataformas y lo escriben unas máquinas que de inteligentes no tienen nada y lo único que saben hacer es cortar y pegar lo que otro humano ya ha metido en el algoritmo y que no llega a este ni a la altura del tobillo, a esos directores con los que he trabajado y me han esneñador todo lo que sé" (poco después, desvelaba quiénes eran esos cineastas, su "Tripe A", formada por Aranda, Almodóvar y Agustín Yañez.