Este es el deporte de moda que practican Leonardo di Caprio y Amal Clooney

El paddle tiene sus días contados. Lo que se lleva ahora es el pickleball. Divertido y para todos, este deporte de raqueta ha conquistado América (y a muchas celebrities')

CARMEN LANCHARES

Se llama pickleball (pepinillo, literalmente) y es probable que su nombre no te diga mucho si los juegos de raqueta no están en tu radar. Pero es el deporte del momento en Estados Unidos. Es el que más ha crecido últimamente en ese país y lo ha hecho, dicen, a un ritmo nunca visto (casi un 40% en los dos últimos años). Tal es la euforia actual por esta divertida disciplina creada en a isla de Bainbridge (Washington) en 1965 que el New York Magazine lo declaró el ‘deporte del año' en 2021. Con más de 100 millones de visualizaciones en TikTok, es de esperar que su fama traspase fronteras y alcance, más pronto que tarde, también elevados niveles de popularidad en las canchas españolas. Y es que si algo tiene a su favor esta disciplina es que se trata de un deporte divertido que pueden practicar personas de todas las edades y condición física. Numerosas celebridades han declarado su afición por esta actividad. Desde deportistas de élite como André Agassi hasta personajes como Leonardo di Caprio, Amal y George Clooney o Bill Gates. Y sí, por supuesto, también Kim Kardashian es fan confesa de este deporte convertido en tendencia y del que hizo exhibición, con su hermana Khloe, en un capítulo de su reality televisivo, 'las Kardashians'.

La clave del éxito

Según los expertos del club David Lloyd, todo un referente en deportes de raqueta, el pickleball tiene algunas características que favorecen que casi todo el mundo pueda jugar: “su fácil acceso, unas reglas que son fáciles de aprender, se puede jugar en cualquier lugar y además es un deporte de bajo costo”, unas condiciones sencillas que favorecen introducirse en este mundo. Además, prosiguen, al ser un deporte más bien de trabajo moderado hace que los usuarios no acaben agotados y terminen por dejárselo. Su lado social también hace que la gente pueda crear su círculo y conocer a más gente que puedan tener metas en común.

Aparte de los beneficios para la salud que conlleva el ejercicio físico, el pickleball, como todos los deportes que requieren socialización, ayuda a reducir los niveles de ansiedad y depresión al tiempo que mejora el estado de ánimo. “Asimismo, para este juego se requiere de una estrategia y rapidez mental, lo que activa el cerebro y retrasa de algún modo el envejecimiento”, explican los especialistas de David Lloyd.

¡¡A jugar!!

El pickleball es un deporte que engloba varias disciplinas de raquetas. Conjuga características del tenis, del bádminton y también del tenis de mesa. Sin embargo, señalan desde David Lloyd, lo más característico de este deporte es la pelota. “A diferencia de las de tenis, las pelotas de pickleball están fabricadas en plástico y con agujeros, y no tienen fieltro”. Además, existen diferencias entre las pelotas de interior y de exterior; estas últimas están fabricadas en un plástico más duro y, en consecuencia, son más pesadas y rápidas pero mucho más difíciles de controlar que la de interior. Asimismo, las palas para su práctica también son diferentes a las de los otros deportes mencionados. Son rectangulares y pueden ser de madera, fibra de carbono, grafito o composite. Según los materiales su peso oscila entre los 210 y 220 gramos. A mayor peso vas a tener más potencia de golpe, pero las más ligeras permiten controlar mejor este.

Con una dinámica similar a la del tenis, es menos exigente que este. No es necesario tener una gran condición física para disfrutar de la práctica del pickleball, ni requiere un gran equipamiento. “Basta con disponer de una serie de ítems para poder jugar: es importante tener un espacio de al menos 13,41 metros de largo y 6,1 metros de ancho, una red, una pala y las pelotas correspondientes”. Se puede jugar en exterior o en interior.

No obstante, aunque es un deporte recomendado para todo tipo de públicos, y que en Estados Unidos triunfa sobre todo entre los más jóvenes, por debajo de los 24 años, los portavoces de David Lloyd consideran que los beneficios que ofrece el pickleball se adaptan más a un público de mediana edad. “Sus características durante la práctica regular son, entre otras, mejorar el equilibro y la facilidad mental. También es un deporte que sirve como terapia 'antiaging' ya que su trabajo es más bien moderado y favorece a la resistencia y al control del cuerpo”.

Además, según informa Cassandra Daily, la plataforma de investigación de tendencias emergentes, las marcas de moda se han subido también al carro de la fama del pickleball, creando ropa deportiva ad hoc, como hizo Alice + Olivia esta primavera. Pero la fiebre por este deporte ha llegado a tal extremo que hay quien decide celebrar su boda en una cancha y organizan incluso partidos como parte de la celebración. ¿Logrará el pickleball superar la popularidad del paddle en las canchas españolas?