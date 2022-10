Aunque "si empiezas desde cero, puedes hacerlo con tu propio cuerpo", la entrenadora más famosa de las redes nos recomienda muñequeras, 'sliders' y otros accesorios de equipamiento deportivo para entrenar en casa.

SILVIA VÁZQUEZ

En marzo de 2020 Patry Jordán se convirtió en la entrenadora de medio país. Por entonces ella ya llevaba casi una década defendiendo que se puede entrenar desde casa y mantenerse en forma sin pisar el gimnasio, y la cuarentena no hizo más que darle la razón. A día de hoy y sumando las diferentes plataformas, esta catalana supera los 21 millones de seguidores y se ha posicionado como una de las grandes referentes del panorama 'fitness' nacional. Hablamos con ella sobre cómo llevar una vida más saludable, los prejuicios a los que se enfrenta y su último proyecto: la creación de un pack de equipamiento deportivo junto a Fitfiu (tan práctico como bonito) que nos tiene enganchadas al deporte en casa.

Entrenar en casa o ir al gimnasio, esa es la cuestión. ¿Qué pros y contras tiene cada opción y para quién lo recomiendas?

No hay por qué elegir; se puede combinar. La mejor opción es la que te vaya bien a ti y a la que le saques el máximo provecho. Creo que entrenar en casa está un poco desvalorado, aunque puedes conseguir grandes resultados, es práctico y optimizas mucho el tiempo. Por otro lado, el gimnasio tiene esa parte más social, te ayuda a evolucionar en el deporte, ofrece clases dirigidas...

Empezar a hacer ejercicio y mantener después esa rutina es uno de los propósitos más repetidos. ¿Qué le dices a quienes están comenzando?

Que no esperen la motivación; a veces aplazar solo alimenta lo que no queremos hacer y la excusa siempre va a estar ahí esperándote. Empieza con lo que puedes hacer hoy y despega desde ahí. Hay que ponerle un enfoque positivo: siempre que pensamos en el deporte es como "voy a sufrir", y claro que hay que estar dispuesto a la incomodidad de las primeras veces, pero lo bueno es que cuando empezamos obtenemos resultados muy rápidamente: te sientes con más energía, más deshinchado... Los cambios son progresivos y hay que crear un hábito; se puede empezar por los ejercicios de toda la vida, con una buena ejecución, e ir creciendo en repeticiones, resistencia... El objetivo es disfrutarlo cada vez más.

¿Cómo te iniciaste tú en el mundo del deporte?

Llevo en ello toda la vida. Mi madre tenía un gimnasio, mi padre montó una escuela de fútbol, mi hermano trabaja como analista del primer equipo del Barça... Se me ha cuestionado mucho cuando en realidad he hecho deporte toda mi vida: llevo desde los 18 años dando clases en los gimnasios, hice todos los cursos habidos y por haber de clases dirigidas, estudié el módulo de Educación Física... Para mí el deporte no es solo llegar a tener un cuerpo bonito, es construir salud y valores. Es un estilo de vida.

Puede que todos los que empezáis en las redes os enfrentéis a estos prejuicios, independientemente del ámbito que trabajéis.

Yo no he sentido presión por el usuario, sino por los otros profesionales. En la pandemia todo el mundo quería ser yo. Creo que no tengo que demostrarle nada a nadie; estoy segura de lo que hago y de lo que no hago, para eso tengo profesionales específicos de cada una de las áreas: en el equipo hay un psicólogo, nutricionistas... detrás de los contenidos hay mucho trabajo y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. No es mi intención gustarle a todo el mundo y tengo una comunidad por la que me siento muy arropada.

Ahora que acabas de lanzar tu propio kit junto a Fitfiu, ¿cuál dirías que es el material básico para entrenar en casa?

Si empiezas desde cero puedes empezar entrenando con tu propio cuerpo, pero yo creo que unas muñequeras/tobilleras [0,5 kg.] y unas mancuernas [2 kg] como las de esta colección serían el equipamiento base perfecto, además de una esterilla. Si añades el 'slider' [disco deslizante circular] y una silla para complementar ¡tienes para hacer años de vídeos de mis ejercicios de YouTube! Lo interesante es adaptar los ejercicios y hacerlos con o sin equipamiento en función de tus necesidades y objetivos.

El pack lo completa un 'kettlebell' triangular [3,2 kg.], de los cuatro accesorios quizás el menos intuitivo. ¿Sabremos usarlo incluso los principiantes?

Al crear la colección hemos pensando en todo tipo de niveles, por eso los accesorios vienen con un código QR en el que ver diferentes entrenamientos y, además, subiré contenido a mis redes para que todos pueden ver cómo los uso.