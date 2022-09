Los 5 pasos de las sentadillas Kang para unos glúteos perfectos

La sentadilla Kang se ha convertido en la favorita de los fans del crossfit y nosotras te contamos por qué. Además, te enseñamos cómo hacerla correctamente para que le saques partido y tonifiques tus piernas y los glúteos.

¿Aún no has escuchado hablar del Kang Squat? Si no has ido nunca a un entrenamiento de CrossFit, seguro que no sabes lo que es, porque es una de los ejercicios claves y más efectivos de este tipo de entrenamiento.

Luego, como pasa con la mayoría de los ejercicios, una vez lo escuchas la vida te lo empieza a poner delante de tus narices en bucle. Procastinando en Instagram, te puedes encontrar con el perfil de Ashley Borden, la entrenadora de las famosas de¡ Los Ángeles y la creadora del programa de ejercicios ABFitApp, y, como no, ella también propone varias rutina con este estilo de sentadillas.

Si decides indagar más y descubrir por qué está de moda, y qué beneficios aporta a nuestra salud, te contamos que la sentadilla Kang es ideal para conseguir unos glúteos perfectos porque combina dos ejercicios. El primero, la sentadilla tradicional y el segundo: los buenos días. Es un ejercicio que generalmente lo utilizan los atletas que levantan pesas, pero que gracias a sus beneficios, como potenciar la fuerza de las piernas y glúteos, también se ha vuelto popular entre quienes realizan ejercicios.

Se dice que esta sentadilla lleva el nombre del entrenador de levantamiento de pesas de Corea del Sur, Shin-Ho Kang. Este tipo de squat es un ejercicio híbrido para el que requieres el uso de una barra.

Los "buenos días", es un ejercicio que suelen realizar las personas que levantan pesas para mejorar su rendimiento en otros ejercicios como el peso muerto y las sentadillas. Para realizarlo correctamente, debes situarte de pie con la espalda recta y con las piernas separadas a la misma distancia que nuestros hombros. Luego coloca la barra tras la cabeza, exactamente bajo la zona de los trapecios. Cuando estés lista baja el tronco hacia adelante, siempre manteniendo la espalda en una posición recta. Al llegar al punto máximo, tu torso debe encontrarse paralelo al suelo, y siempre con la espalda lo más tensa y recta posible. Recuerda doblar ligeramente las rodillas.

Una vez explicado esto, vamos a lo que nos interesa el paso a paso del Kang Squat.

Estos son los pasos para realizar una sentadilla Kang:

Paso 1: Coloque la barra en la parte posterior de tus hombros y cógela por los lados. Empieza el movimiento como si fueras a hacer un "buenos días".

Paso 2: Manteniendo la espalda recta, doble las caderas para bajar el torso hacia adelante hasta que quede paralelo al suelo. Esta es la porción de un buenos días.

Paso 3: Manteniendo la columna recta, baja poco a poco las caderas hasta que los muslos estén paralelos al suelo. Esta es la parte de la sentadilla trasera.

Paso 4: Extiende las rodillas y levanta las caderas hasta que tu torso esté paralelo al suelo, volviendo al buenos días.

Paso 5: Levanta el torso hasta que las caderas estén completamente extendidas.

Recuerda que lo más importante es hacer correctamente el ejercicio, si no aguantas con peso. Empieza a practicar el ejercicio sin barra. Cuando tengas dominado el movimiento, entonces será el momento de añadir peso.