El entrenamiento que sigue Jennifer Aniston para tener 'cuerpazo' a los 53 años y que es perfecto para las que tienen poco tiempo

Se trata del método 15-15-15 y se divide en tres bloques de cardio que te mantendrán en forma.

Tamara Conde

Parece que hay algunas 'celebrities' que no envejecen, ya sea por su radiante rostro, sus looks de lo más juveniles o sus cuerpos tonificados y ejercitados. Son muchos los nombres que se nos vienen a la cabeza, como Sofía Vergara, Elsa Pataky y, por supuesto, Jennifer Aniston. Cada vez son más las famosas que cuidan su alimentación e implantan una rutina de deporte en su vida y que, además, lo comparten a través de las redes sociales para animar a sus 'fans' a que también lo hagan. Y ahí es cuando nosotras nos preguntamos cuál será el secreto de estas 'celebrities' para mantener ese aspecto tan cuidado.

Suponemos que cada una tendrá el suyo, pero hemos descubierto que el de Jennifer Aniston se trata de un entrenamiento de 45 minutos que no tiene ningún misterio y que es perfecto para aquellas que quieren cuidarse, pero tienen poco tiempo.

Se trata de dividir el entrenamiento en tres bloques de 15 minutos cada uno, y los tres son de cardio. El primero de ellos es un bloque de spinning en bicicleta estática, un segundo bloque de running y un tercero de elíptica. Y aunque es un entrenamiento muy potente, no es el más completo y tienes que tener en cuenta que tus músculos no se tonificarán, pues no se realizan ejercicios de fuerza.

Sin embargo, este método 15-15-15 también cuenta con numerosas ventajas y la primera de ellas es que es un entrenamiento muy sencillo y accesible para todo el mundo. Si estás apuntada al gimnasio o tienes los materiales necesarios en casa, solo necesitas sacar un ratito al día para realizarlo. Además, no es necesario que realices los tres ejercicios de manera seguida, sino que puedes dividirlos durante el día y adaptarlos a tu horario, por ejemplo un bloque por la mañana y dos por la tarde (y tendrán el mismo impacto para tu organismo).

Si lo que buscas es bajar de peso, puedes realizar este ejercicio todos los días de la semana, pero no debes centrarte en el trabajo cardiovascular, pues hay otras variables que son igual de importantes. No se trata de ningún entrenamiento milagro, simplemente un método con el que practicar cardio de manera sencilla y entretenida.

Por supuesto que, para implantar este entrenamiento a tu rutina de manera saludable, tendrás que tener en cuenta que no solo con esto bastará. También es importante mantener una buena alimentación, con alimentos proteicos (como las barritas que enseña Jennifer Aniston en redes) y otro tipo de ejercicios, como los de fuerza. Todo ejercicio de cardio tiene que ir acompañado de uno de fuerza si lo que quieres es tonificar y ejercitar tu cuerpo.