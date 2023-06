Fariba Sheikhan: "Mi hermano, que falleció hace 6 meses, me pidió que contara nuestra historia"

No especialmente. Mi papel más largo en el tiempo fue en la serie 'El secreto de Puente Viejo', donde hacía de Inés Mendizábal, una castellana. A veces, me parece hasta exótico que me ofrezcan papeles de mujer árabe, porque Irán no es un país árabe y el idioma no tiene nada que ver. Cuando tengo frases en árabe, necesito una 'coach' que me enseñe cómo decirlas, porque el fari, que es el idioma iraní, es totalmente distinto. Cuando me ofrecen un papel, me fijo más en la historia y en la personalidad, no tanto en su procedencia.