Eva Longoria: "En Hollywood el poder está en manos de las mujeres latinas"

Cada vez soy más libre. Ahora soy una madre libre y luego… ojalá sea como Carmen Maura. Como madre libre, quiero que mi hijo disfrute de la vida y de todas las experiencias. Si cocinamos y se llena el pelo de harina, si se mancha entero… no importa. O si se descalza porque quiere correr, que lo haga. No quiero tantas reglas, me gusta que esté vivo.