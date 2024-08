Emociones VS estados de ánimo: las diferencias que marcarán un punto de inflexión en tu vida

Sí, se puede sentir alegría puntualmente en un estado emocional depresivo generalizado. Y también es normal sentir tristeza aún viviendo un momento eufórico de alegría en el que estás con unas ganas de vivir explosivas. Y está bien. Pero es importante saber hacer esta distinción. Y la experta comparte un consejo: "lo que a mí me ha funcionado es poder fluir entre emociones, dejar que lleguen, dejar que se sucedan y saber cómo aatraer mejores emociones para que sustituyan a las que no me gustan. No lucho contra las emociones limitantes o incó,odas, las sustituyo por otras mejores".