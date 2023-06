Heidi Klum, exángel de Victoria Secret, nos cuenta el secreto para estar en forma a los 40

Después de cuatro hijos y una larga y exigente carrera profesional, parece que Heidi Klum tenga un pacto con el diablo para seguir manteniéndose en plena forma. La realidad no tiene nada que ver. La alemana se somete a varios entrenamientos regularmente que, según ella, no son demasiado exigentes: "Realmente no hago mucho ejercicio. No creo que tengas que hacer mucho, pero si haces un poco [regularmente], creo que eso es importante".