Directivas internacionales: desafíos sin fronteras

Curiosidad por los desafíos, dominio de varios idiomas, empatía para integrarse en diferentes culturas y cierto espíritu nómada. Las directivas de compañías multinacionales, no importa el sector en el que desarrollen sus carreras, comparten esas cuatro cualidades distintivas, difíciles de hallar en un mismo perfil.

Carlos Alcelay para Rebold

Cinco de esas mujeres excepcionales han participado en el tercer encuentro #womanbusiness, organizado por la revista Woman MF con el apoyo de la agencia de marketing y comunicación Rebold. El coloquio, moderado por la periodista Fátima Iglesias, comenzó con una coincidencia significativa: el mayor reto y, a la vez, la mayor motivación de las cinco directivas en cada uno de sus destinos ha sido la diversidad de los equipos con los que han trabajado. “Me siento cómoda en la incomodidad —explicaba Anna Sard—. Me gusta verme adaptándome a estilos de hacer las cosas que son ajenos a mí. Te fuerza a salir de tu zona de confort para sacar lo mejor de personas que tienen su propia cultura del trabajo”. Mariola Martínez aseguraba que esa responsabilidad solo la puedes afrontar con una gran capacidad de observación y un enorme respeto: “Yo he aprendido mucho más de la gente con la que he trabajado en otros países que lo que yo les he podido enseñar. La diversidad te hace crecer como persona y como profesional”.

“Sin duda ayuda a abrir la mente y te enriquece —intervenía Andrea Monge—, pero también hay que reconocer que te exige mucho. Los continuos viajes y estar en contacto con equipos que se encuentran en cualquier parte del mundo, con husos horarios distintos, te lleva a estar conectada las 24 horas. Pero la negociación más delicada es con tu pareja, sobre todo cuando tu profesión te lleva a mudarte de país. Hace falta mucha imaginación y generosidad para que las cosas funcionen”.

La dificultad para conciliar fue otro punto previsible de coincidencia. Isabel García confesaba que a veces la distancia le ha provocado una dolorosa incomunicación con los suyos, y Lisa Ann Hill admitía que llega un momento en que necesitas establecerte, aunque ello suponga rechazar otros puestos que podrían ser interesantes para tu currículo: “Mi compañía me ha tentado con otros puestos fuera, pero les he dicho que prefiero no moverme de España y lo han respetado. También una se merece disfrutar de un entorno que ya controlas y donde te sientes a gusto”.

El coste familiar es uno de los motivos que, señalaban, hace que muchas mujeres ni siquiera se propongan acceder a responsabilidades internacionales, por lo que creen indispensable que las compañías ofrezcan una mayor flexibilidad para motivar y facilitar el acceso del talento femenino a esos puestos. “Yo me convertí en CEO cuando estaba embarazada. Es evidente que cuando percibes esa sensibilidad en la cultura de una empresa te motiva a asumir más retos”, decía Monge. “Yo por fortuna no lo he sufrido, antes al contrario, pero también es cierto que los sesgos siguen marcando la percepción de algunas empresas, que temen que las familias sean un obstáculo especialmente para las mujeres”, se lamentaba Mariola Martínez. “O somos nosotras mismas las que no nos vemos capaces —añadía García Frontera—. Arrastramos complejos infundados, nos asalta el síndrome de impostor… Nos tenemos que decir siempre: yo sí puedo”. “Por eso —concluía Anna Sard— es tan importante que haya ejemplos de mujeres que quieren y que pueden”. Ejemplos como los de ellas.

Tercer encuentro #womanbusiness Ver 5 fotos

Las protagonistas

El tercer encuentro #womanbusiness, organizado por la revista Woman MF con el apoyo de la agencia Rebold, contó con la experiencia de estas invitadas excepcionales:

* Mariola Martínez. Presidenta de Xerox España, cuya trayectoria en esa compañía la ha llevado a diferentes destinos de Europa y América.

* Lisa Ann Hill. Norteamericana, directora general de Johnson & Johnson MedTech España, que ocupó antes puestos de responsabilidad en otras divisiones de este gigante del sector sanitario en Oriente Medio, África y Europa.

* Isabel García Frontera. Directora general de Free Now, proveedor de movilidad que opera en más de cien ciudades de toda Europa.

* Anna Sard. Head of YouTube México, cargo al que llegó después de años trabajando en Silicon Valley (EE.UU.).

* Andrea Monge. Mexicana, CEO del holding de marketing y tecnología ISPD, presente en ocho países: España, Italia, USA, México, Colombia, Chile, Panamá y Francia.