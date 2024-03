Dieta sin gluten: ¿es peligroso seguirla si no soy celíaco?

"Es importante siempre individualizar cada caso, desde Neolife somos muy insistentes en esto, pues será fundamental para que cualquier diagnóstico o pauta sea la adecuada para el paciente", explica la nutricionista. "Hay problemas relacionados con el gluten que no necesariamente son celiaquía, como por ejemplo la alergia al gluten o la sensibilidad al gluten no celiaca, que produce síntomas en los pacientes y en los que resulta positivo disminuir o directamente eliminar el gluten de la alimentación. En este caso, aun no siendo celiaco y ya habiendo descartado dicho diagnóstico, cuidar el aporte de gluten de la dieta mejorará la calidad de vida del paciente", matiza.