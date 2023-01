Deja de hacer tus abdominales de siempre: si quieres tener un vientre plano tienes que hacerlos como Jennifer Lopez

Si entre tus propósitos de 2023 está el de ponerte en forma y conseguir un vientre más plano, atenta a los abdominales que haceJennifer Lopez, porque no son como los que estamos acostumbrados a hacer nosotras. En una de sus publicaciones de Instagram, la cantante y actriz ha compartido parte de su rutina de entrenamiento para la película 'Marry Me' (la que protagonizó con Maluma), y no hemos podido evitar fijarnos en los ejercicios que hace para conseguir esa figura y esos músculos.