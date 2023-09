Degusta la mejor tortilla de patata de Madrid y descubre la receta tradicional de la abuela Martina ahora en Café Bar de La Martinuca

De hecho, si eres de los pocos que todavía no has probado las de “La Martinuca”, después de hacerlo, pensarás que no hay comparación y que es la mejor que has comido en tu vida. Y es que no hay nada como las recetas tradicionales de nuestras abuelas, de ahí el éxito de “La Martinuca”, ya que la abuela Martina es la que empodera la receta de tortilla de patata más tradicional que ha conquistado a la capital. “A una tortilla de patata se le debe poner mucho cariño, los huevos deben ser camperos y frescos, mejor del día, las patatas de piel fina y carne amarilla, fritas lentamente en aceite de oliva virgen extra. El secreto radica en la experiencia de haber elaborado tantas y seguir haciéndolas con la misma ilusión del primer día, sabiendo que para tus nietos, siempre será la mejor tortilla que han probado”, ese es el secreto de La Abuela Martina.