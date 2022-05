Localizamos los muebles y accesorios de decoración más sorprendentes y geniales para llenar tu terraza de color, comodidad y sabor veraniego.

Piscinas con hamacas incorporadas (su nombre oficial es 'piscina mariposa') que caben (casi) en cualquier rincón y que pueden convertir tu terraza o tu patio en un pequeño paraíso estival, más refrescante de lo que nunca hubieras podido imaginar; o bien toldos de tipo vela con luces LED incorporadas para aportar un toque mágico. Asimismo, los textiles, los muebles de exterior... nos ayudarán a obtener un espacio tan acogedor como el interior.

Hemos seleccionado los muebles y accesorios de decoración más bonitos, chic y sorprendentes para que este verano puedas crear en tu salón, terraza, patio o habitaciones una atmósfera especial, que te apetezca compartir con amigos. Y, algunos, a precios muy asequibles.

Pon magia en tu espacio al aire libre con estas claves y accesorios llenos de inspiración:

1. La piscina mariposa (sin obra y con hamacas incorporadas)

Es una de las grandes novedades de la colección de verano de Leroy Merlin. Se trata de una piscina elevada, en aluminio, con forma de mariposa y acabado en color blanco. Las 'alas de mariposa' que la bautizan son, en realidad, tumbonas con respaldo ajustable. Además, incluye limpiafondos manual y luz LED para que tus noches de verano brillen con luz propia. Durante el invierno, puedes cubrirla con su funda especial con filtro de cartucho. Lo más importante, las medidas: 2,19 x 2,82 x 0,6m. Sí, no podrás utilizarla para hacer largos, pero sí para un chapuzón en los días más calurosos. Y para cumplir con el sueño de tener una piscina a pie de terraza. Para instalarla, necesitas tener cerca una toma de agua, una toma eléctrica y un desagüe. Su precio en Leroy Merlin es de 3. 199 euros.

2. Hamaca urbana

No hay nada como una hamaca para llenar de exotismo 'chill out' tu terraza. En Ikea hemos encontrado soluciones que no requieren colgarlas de un árbol o de la pared. Se trata de la estructura de hamaca exterior Garö, que posee una rueda para poder trasladarla de un lado a otro. Luego puedes elegir la hamaca que más te guste (en la misma marca las hay de rayas marineras o lisas) y... ¡a disfrutar de un descanso tropical!

3. Sombrilla con luces solares

Esta sombrilla de la marca marca Abccanopy incorpora luces solares que no necesitan electricidad ni cable de alimentación. Dispone de 32 luces LED que duran de 9 a 12 horas, y de un interruptor de encendido y apagado. El parasol está fabricado en tela resistente al agua y con marco de aluminio. El palo mide 1,5 pulgadas de diámetro, compatible con las mesas de patio. Tiene un precio de 93,17 euros en Amazon.

4. La silla huevo

Inspirada en la popular 'hanging egg chair' (silla huevo suspendida) danesa de los años 50, esta versión de resina y acero con aspecto de ratán que hemos encontrado en Maisons du Monde se puede colocar en cualquier sitio gracias a su soporte. Divertida, con diseño y con un gran cojín para garantizar la relajación. Precio rebajado: 299,90 euros (antes, 349,90 euros).

5. Mesa de balcón para espacios reducidos

Esta mesa de madera de acacia es perfecta para espacios reducidos, ya que además de poder fijarse en la barandilla del balcón (es adecuada para barandas con un ancho de 5 a 13 cm), es plegable. Sus medidas son 57 cm (ancho), 64 cm (alto) y 40 cm ( fondo). Precio: 69,99 euros en Westwing.

6. Alfombra de exterior

Sí, existen las alfombras preparadas tanto para espacios abiertos como cerrados, y que no se deterioran con la lluvia. Esta, por ejemplo, es polivalente (vale tanto para interior como exterior) y es capaz de dar un aire totalmente diferente a tu terraza, mucho más acogedor. Se puede limpiar con un simple manguerazo o, más en profundidad, con un producto adecuado. Está hecha de fibras sintéticas. Hay de diferentes medidas. Precio: a partir de 38,95 euros.

7. Luces LED para sombrilla

Una lámpara de paraguas para iluminar tus noches veraniegas de la marca Vogherb. Tiene 3 modos de iluminación (bajo, con 8 cuentas de lámpara; medio con 20 cuentas y alto con 28). Funciona con batería recargable. Se puede cargar con un cable USB o con una pila de tamaño AA. Tras estar totalmente cargada, puede emitir luz durante 54 horas en bajo brillo o 24 en alto brillo. Su precio es de 19,99 euros. Dentro de su categoría, figura en la lista de los más vendidos y mejor valorados.

8. Mesa y nevera: 2 en 1

Esta mesa para jardín con función de nevera, el modelo bar Cool Bar Curver, es bonita y hará que tus aperitivos al aire libre sean, además, un disfrute. La mesa tiene una altura de 25 cm y dentro de ella hay un compartimento donde se puede colocar hielo para que las bebidas estén siempre muy frías. La mesa está fabricada en polipropileno resistente a la intemperie y con protección frente a los rayos UV, con aislamiento térmico. Incluye un tapón de drenaje para vaciarla fácilmente. Precio: 85,95 euros.

