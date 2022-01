Las rebajas han llegado al mundo de la decoración. Estos son los sofás en los que merece la pena invertir.

Clara Hernández

Mullidos y abrazadores. O de líneas rectas, diplomáticos y sólidos. También, con curvas fantasiosas y mucho diseño. Hemos buscado en las rebajas los sofás más cómodos, con descuentos considerables y que no renuncian al diseño, y hemos encontrado una selección que nos inspira con tejidos en tonos naturales, terciopelo o piel. Y que no siguen un mismo patrón, ni comparten el mismo presupuesto; incluso no sirven para lo mismo exactamente (algunos, son sofá cama; otros, divanes multiusos....) pero en los que es un buen momento para invertir.

Además, las tendencias han llenado de sostenibilidad muchos de estos modelos, que están confeccionados con madera de bosques controlados, o son productos de cercanía, 'made in Spain'.

Por supuesto, el confort es fundamental en una pieza clave en los gustos hogareños actuales para disfrutar de nuestras series preferidas o echarnos una siesta rápida.

¿Algún consejo para elegir?

Además de tener en cuenta las tendencias, los materiales o nuestros colores favoritos, es importante tener en consideración el espacio del que disponemos en casa. Un salón grande permite que elijamos sofás esquinados con chaise longue o de varias plazas (sí, uno de nuestros sueños), pero si no disponemos de los metros necesarios deberemos fijarnos en otras soluciones (y las hay).

Una de las claves que los expertos señalan como fundamental para que un sofá sea confortable es comprobar que, al sentarnos, la zona lumbar queda bien apoyada en el respaldo y el cuerpo no se desliza hacia abajo.

Más: el sofá ha de tener una buena estructura y el armazón ha de ser resistente. El relleno, sin embargo, responde más a nuestras gustos (algunas personas prefieren sentadas más suaves y, otros, más firmes).

Y diseños... hay tantos como colores. Mira una selección de los sofás rebajados más cómodos, versátiles y bonitos: