¿En qué hay que fijarse para saber si tu frigorífico es eficiente energéticamente y cuáles son los que gastan menos energía?

Clara Hernández

La subida de la electricidad ha hecho que miremos con lupa la factura de la luz y que empecemos a prestar atención al consumo de nuestros electrodomésticos, entre ellos la nevera, el más 'gastón' de todos ellos (dicen que el 20% o incluso el 30% de la energía que utilizan nuestros aparatos al año, es atribuible al frigorífico). Especialmente, si estamos pensando en comprar una nevera (por cierto, los aparatos viejos consumen más que los nuevos).

¿Y cuáles son los indicadores en los que tenemos que fijarnos para saber si una nevera es de bajo consumo? Hay varios elementos que tenemos que observar. Para empezar, es importante tener en cuenta la disposición del congelador (las neveras con el congelador en la parte superior gastan menos que los modelos con dos puertas).

Además, es recomendalbe que tu frigorífico sea 'No Frost', que evita la creación de hielo (de esta manera, puede ahorrar hasta un 30%, dicen los expertos). Asimismo, las neveras con mayor eficiencia energética son las que vienen clasificadas con la letra A. Dentro de estas, las A +++ son las más 'ahorradoras'.

Mira qué modelos de nevera son los más aconsejables para bajar tu factura de la luz, según la OCU, expertos de El Corte Inglés y otros distribuidores. Una advertencia: por lo general, la mejor clase de eficiencia la ofrecen los aparatos más caros por lo que si partes de un presupuesto ajustado, deberás buscar el equilibrio entre el precio y el ahorro que ofrece.

Mira una selección de propuestas de frigoríficos que permiten ahorrar:

1. EL FAVORITO DE LA OCU: Balay 3KFE362WI

Promedio de consumo anual en kilovatios hora: 237 kWh.

Este frigorífico combinado es uno de los dos recomendados por la OCU por la relación de su consumo y precio. Además, la organización destaca de él que se puede limpiar fácilmente y tiene una buena iluminación (LED) para localizar fácilmente los alimentos (eso ayuda a que tengamos menos tiempo la puerta abierta y gastemos menos). Como 'aspecto mejorable', eso sí, se indica su "capacidad para mantener la temperatura deseada'. Es No Frost y su clase de eficiencia energética es la E.

Precio orientativo: 456 euros.

2. RELACIÓN CALIDAD / PRECIO: nevera LG GBP31SWLZN

Promedio de consumo anual en kilovatios hora: 256 kWh

La otra nevera favorita de la OCU, que destaca de ella "su bajo consumo y su bajo precio" respecto a otros modelos. Además, obtiene buenos resultados tanto en capacidad de refrigeración como de congelación. ¿Alguna mejora? "Las alarmas: "La puerta del congelador no la tiene", indica la asociación.

Precio orientativo: 519,26 euros.

3. EL CONSUMO MÁS BAJO: Frigorífico combi Samsung BESPOKE RB·8A7B6AS9/EF

Promedio de consumo anual en kilovatios hora: 108 kWh/año

Bate récords en bajo consumo energético (solo 108 kWh al año, más de la mitad que los anteriores). Su tecnología Twin Cooling Plus, además, con su doble circuito de refrigeración, hace que los olores no se mezclen entre compartimentos. Enfría uniformemente con la tecnología Metal Cooling. Es No Frost. Ha obtenido un sobresaliente (5 sobre 5) en las valoraciones que le han dado sus compradores en la página web de El Corte Inglés, donde actualmente está rebajado.

Precio: 1.599 euros.

4. CHiQ FBM260L: EL MÁS BARATO

Promedio de consumo anual en kilovatios hora: 198 kWh.

Entre los frigoríficos combi, es uno de los más vendidos actualmente en Amazon, que le ha otorgado su título de 'Amazon's Choice', esa etiqueta que destaca los artículos que combinan mejores valoraciones y mejor precio. Su consumo anual en kilovatios también es muy bajo (198 kWh). Tiene una buena capacidad (262 litros), clase de eficiencia energética E y sistema Low Frost.

Precio: 409,99 euros.

5. EL MÁS VENDIDO: Hisense RB390N4AW1

Promedio de consumo anual en kilovatios hora: 170 kWh

Además de ser el más vendido en webs como la de Amazon (número 1 en la categoría de frigoríficos combi), está considerado uno de los mejores modelos frigoríficos de bajo consumo A+++. Le avala su bajo consumo (170 kWh al año) y su clase de eficiencia energética D. Posee sistema No Frost Plus, pantalla LED, señal de advertencia cuando la puerta está abierta demasiado tiempo y sistema de refrigeración Surround Cooling que permite enfriar el espacio de manera uniforme.

Precio: 614,63 euros.

