Da igual lo pequeña que sea nuestra casa: existen soluciones para que todo esté en su sitio y a mano.

Clara Hernández

Lo dicen los expertos: tener una casa en orden reduce el estrés, mejora el humor, te deja más tiempo para ti (ya que no debes perderlo buscando cosas que no tienes ni remota idea de dónde has puesto), contribuye al descanso e, incluso, te ayuda a ser más feliz (y libre). Dicho lo cual, ¿qué mejor momento hay para ordenar nuestro hogar que a principio de año?

Da igual que tu casa sea pequeña. De hecho, las soluciones de almacenaje siempre tienen en cuenta las habitaciones con dimensiones reducidas y son muchas las marcas que proponen accesorios y fórmulas que te ayudarán a optimizar espacios con pocos metros para que todo esté en su sitio y tus habitaciones parezcan tan deslumbrante y bonitas como tus favoritas de Pinterest.

Y, sí, es posible tener armarios de ensueño donde la ropa y los complementos están perfectamente organizados, incluso por formas y colores, ayudadas por baldas personalizadas a diferentes alturas o cajones con distribuidores. También, baños con cestas y y contenedores sencillos para frenar el caos y controlar en todo momento dónde están los productos que necesitas, o incluso con espejos que incluyen estanterías donde colocar el maquillaje, tu perfume o tu accesorio del pelo favorito.

También existen mesas que crean islas de trabajo con espacios de almacenaje, como las propuestas en la nueva colección de Ikea (que, además, da un montón de ideas para aprovechar los rincones poco utilizados, como huecos de escaleras). Y decenas de muebles para maximizar espacios guardar todo lo que necesitemos, desde aparadores y cajoneras, a cómodas, tocadores, librerías, vitrinas, chifonieres, barras, baúles, organizadores de cajones, cestos...

Mira las soluciones más bonitas y prácticas que nos proponen los expertos de Ikea para no tener nada fuera de su sitio.