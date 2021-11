Celebramos el 40 aniversario de esta tendencia, que triunfó en los años 80 rompiendo las reglas del diseño. Muebles arty que triunfan en Instagram y en casa de interioristas y celebrities.

Ester Aguado

Nunca un experimento tan efímero había cosechado tanto éxito. Y es que, cuando el italiano Ettore Sottsass, allá por los 80, decidió crear el Grupo Memphis para cambiar las reglas del diseño, reinventar las siluetas de los muebles y burlarse del funcionalismo de la Bauhaus... no pensaba que, cuarenta años después, su estética divertida y rompedora seguiría conquistando no solo las casas de la gente cool, sino las redes sociales. ¿Aún no te has tropezado en Instagram con una lámpara multicolor, de cuello alargado, cabeza y pico de pato, que responde al nombre de Tahití firmada por el Grupo Memphis?

Aquel movimiento genial duró siete años y dejó cientos de piezas que todavía se siguen fabricando en series limitadas. La marca acaba de relanzar su web (memphis-milano.com), dando acceso a todo su archivo de productos y el Vitra Design Museum le dedica, hasta el 23 de enero de 2022, una gran exposición en su sede alemana: “Memphis: 40 años de kitsch y elegancia”. Un movimiento que ya es historia del diseño.

5 CLAVES ROMPEDORAS

•MADE IN ITALY. El 11 de diciembre de 1980, un grupo de jóvenes diseñadores y arquitectos –entre ellos, una mujer, Nathalie Du Pasquier– se reúne en la casa en Milán de Ettore Sottsass. Querían reinventar el diseño, explorar formas, colores, texturas y materiales, romper las normas. ¿Por qué Memphis? Era una referencia doble a la antigua capital de los faraones egipcios y al lugar de nacimiento de Aretha Franklin y Elvis Presley, en Tennessee.

•LUJO, KITSCH Y PLÁSTICO. Su primera colección reunió 55 diseños en la galería Arc’74 de Corso Europa: diseños absurdos, irracionales pero totalmente libres. Conquistaron al público y a la prensa internacional. Era una burla al buen gusto y el convencionalismo de la época.

•CERO FUNCIONALIDAD. Querían muebles que despertaran emociones, no que cumplieran una función, como predicaba la Bauhaus. Viva el ornamento y el simbolismo, los toques divertidos y naíf, el color... No querían gustar. Se inspiraron en el art déco más geométrico, el pop art de los 60 y el futurismo italiano de 1909.

•SÚPERVENTAS. Su última exposición fue en 1988 y, aunque en su momento fue considerado una moda, lo cierto es que sus muebles han perdurado hasta nuestros días. Y sirven de inspiración en otros ámbitos, como el mundo de la moda. Algunos siguen triunfando, como la silla First, el biombo-estantería Carlton o las lámparas Super y Tahití (un icono para David Delfín, que la llevaba tatuada, y Jordi Labanda). ¡Hasta Javier Mariscal les diseñó un camarera!

•LAGERFELD y BOWIE. Fueron sus mayores fans. Sotheby’s subastó en 2016 la colección privada de arte del rey del glam rock y la mayoría eran piezas del Grupo Memphis. Karl Lagerfeld tuvo un apartamento en Mónaco amueblado con las colecciones del grupo. Además de servir de inspiración a jóvenes como Daria Zinovatnaya, sus creaciones siguen conquistando al público como una forma de comunicación muy libre.

TAMBIÉN EN MODA...

Loewe, Louis Vuitton, Stella McCartney, Lanvin, Casablanca, Acne Studios... numerosos son los diseñadores que este otoño-invierno se han dejado influir por la geometría estética del Grupo Memphis.