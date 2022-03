Formas despeinadas, colores vivos y especies silvestres. Así son las flores y ramos que reinarán esta primavera en las casas, según los expertos. Porque en esto también hay tendencias.

Clara Hernández

Pétalos de estilo libre y desafiante, tallos de todas las medidas, explosiones de color... las tendencias en flores y ramos comparten esta primavera las mismas pasiones que exhibe la moda, fascinada en esta era postpandémica por desestructurar siluetas, despeinar bouquets y asaltar tonos neutros. Y por ramos llenos de volúmenes, aromas, diferentes geometrías, cromatismos y arreglos llamativos que tienen en esta estación, la de mayor variedad floral del año, a un aliado con 'buenas vibras'.

Lo silvestre y lo auténtico, "lo salvaje", es un 'must', opina la diseñadora floral Mireia Aldomà, de Colvin, que propone para alegrar cualquier rincón de la casa especies de temporada como los tulipanes ("existen unos 4.000 tipos en amarillo, azul, naranja, rojo, violeta, blanco... y son unas de las pocas flores que siguen creciendo una vez cortadas"), narcisos o jacintos ("no hay nada más elegante que un ramo sencillo de estas variedades", indica).

La experta también destaca las amapolas, una maravilla que solo florece en primavera, y cuya textura apapelada "no necesita nada más". O la craspedia, una flor que desprende sofisticación y cuyas flores no son nada corrientes. "Tienen forma de bolitas de color amarillo, son como canicas, pero sin ese tacto liso. Cada bolita está compuesta por un gran número de pequeñas flores amarillas que se llaman flecos. Su amarillo chillón le dará un toque de lo más intenso y fresco al ambiente", explica. Alium, Deliphiniums o Viburnum también enamoran con sus formas y texturas.

¿Eres una apasionada de los aromas? El sol hace que las flores huelan mejor. Las freesias y el foliage silvestre son un claro ejemplo, "no les gana nadie".

Desde Interflora, que también menciona los ramos "etéreos" con dos o tres especies como tendencia, recorren las flores de estación más tentadoras y con un aroma más especial para regalar o para colocar en cualquier habitación. "Hemos tenido una primavera adelantada por las suaves temperaturas y ya hemos disfrutado de la mimosa; en unos días podremos admirar la belleza y el perfume de las lilas", avanzan antes de recordarnos otras flores propias de estos meses que están "en plena producción, todas flores de bulbo", disponibles en infinidad de colores y a un precio más razonable que otras. Son, más allá de los citados tulipanes y las freesias, "los iris, ranúnculos, anémonas y calas". Y en breve podremos disfrutar, también, de "las peonias de colores pastel en rosa, coral, blanco y en tonos más oscuros, rojos y fucsia", continúan.

Flores disponibles todo el año

Las flores de estación no son la única opción: también podemos decorar con flores que están todo el año en producción. En este caso, desde Interflora sugieren "lilium asiáticos u orientales" (los segundos tienen un perfume intenso"). Una advertencia con estas últimas: "Hay que tener precaución con el polen porque puede teñir de amarillo la ropa, la pared o donde se deposite". Pero hay solución: "Nada más abrir la campana de la flor, hay que quitar los estambres. Cuando no están maduros, no manchan y así evitamos disgustos".

Otros tipos muy decorativos y que podemos adquirir a lo largo de los doce meses son los girasoles, las rosas, los crisantemos margaritas, Hipricum, Alstroemtria, Campanula, Lisianthum, Phlox, etc.

Asismismo, la diseñadora Lucía Be propone ramos de flores secas con especies agrestes. El eucalipto, la avena natural, la achillea amarilla o la glixia son algunas de sus especies favoritas.

El 'foliage' más cool de la temporada

El 'complemento' por excelencia del mundo floral, el foliage, listo para elevar cualquier ramo, cobra cada día más peso y protagonismo. Aunque el otoño es su época más vibrante, hay también opciones primaverales de sabor agreste que aportan el aire bohemio y desenfadado que aman las tendencias, señalan desde Colvin.

"Si estás buscando un toque salvaje pero elegante, la esparraguera ('asparagus') es la indicada. Es una plantita ornamental de color verde con forma desenfadada y desordenada que aporta mucha alegría", sugiere la experta, que la recomienda para flores de colores llamativos. Por su parte, el Lepidium o lenteja de campo "da un toque fresco y con movimiento". El solidago, con hojas ovaladas y alargadas, es ideal para "crear macizos de flor en jardines o terrazas". "Aportan calidez y vitalidad y quedan de fábula".

Una alternativa a los anteriores son "las ramas de cerezo o de prunus".

Plantas para interior

Aunque todas las plantas son de exterior, podemos decorar interiores con aquellas que proceden de climas cálidos y, por tanto, se adaptan bien a estas condiciones. Los expertos prefieren aquellas que, además de dar vida a nuestras habitaciones, "depuran el aire". Por ejemplo, "el spatiphillum, la sanseviera, los philodendros, troncos del Brasil o dracena, ficus etc.".

Como en las flores, también hay tendencias. Para los profesionales de Interflora, es importante tener en cuenta el tamaño de la casa: "Las plantas de gran porte tipo strelitzia, ficus pandurata, kenthia", donde el ejemplar ocupa un espacio propio y predominante, son apropiadas para habitaciones grandes donde se puedan lucir. Para espacios reducidos, se puede optar por "agrupaciones de varias plantas tipo spatiphiyum, anthurium, dracenas finas, croton, maranthas etc. formando un conjunto armónico".

Otra decoración muy en boga es la utilización de cactáceas y suculentas, fáciles de cuidar y con texturas muy diversas que se complementan.

Las plantas exóticas y carnosas también son la debilidad de Colvin, que elige algunas especies de pequeño tamaño como la begonia maculata, un tipo de planta exótico con puntos plateados que puede hacer flores rosadas que caen en forma de racimo y cuyo tronco anudado recuerda al bambú. También, la hoya autralis tricolor que es "colorida, aromática y superfácil de cuidar". Tiene tendencia a trepar, por lo que vivirá mejor en una maceta colgador o en una estantería alta. Sus flores blancas y sus hojas donde se mezclan el rojo, el amarillo, el verde y el rosa son la viva expresión de la emoción primaveral.

Mira las mejores plantas y flores para decorar tu hogar esta primeravera, según las tendencias.