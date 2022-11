Nunca es pronto para empezar a hablar de Navidad. Y cuando veas estas tendencias deco, no vas a pensar en otra cosa que en adornar tu casa.

Clara Hernández

Tras la celebración de Halloween, las firmas de decoración ya se han vestido de Navidad con los adornos y tendencias que marcarán la época más fantasiosa del año. Brillos, naturaleza y magia, así como sostenibilidad, son los elementos en los que muchas de ellas coinciden para que nuestra casa desprenda aroma navideño.

Estas son las tendencias y tips para decorar la casa par que esté a punto para celebrar las fiestas por todo lo alto.

UNA NAVIDAD VERDE

Es la que proponen marcas como Amazon, que ha presentado una decoración inspirada en la naturaleza y que nos invita a que nos rodeemos de verde, de elementos rústicos y estampados de inspiración botánica para desconectar del exterior y "conectar más con nosotros mismos". Se trata de elegir elementos para crear una atmósfera cálida con texturas naturales como linos, lanas y cashmere, y combinarlos con elementos contemporáneos. Entre sus productos estrella figuran árboles de Navidad con hojas realistas y accesorios dorados para la mesa. También Muy Mucho apuesta por que la naturaleza entre en los hogares, desde el salón al baño, sin olvidar el despacho, la cocina o incluso el dormitorio con materiales respetuosos con el medio ambiente y productos reutilizables, reduciendo embalajes o procurando que sean sostenibles.

NAVIDAD DIY

La decoración 'DIY' (Do it yourself) cobra adeptos cada año. Hay cientos de tutoriales en Internet para lograr los adornos más bonitos hechos a mano. Pero también hay otras fórmulas muy divertidas en las que pueden participar los miembros de la familia. Por ejemplo, desde Flying Tiger traen las guirnaldas de pinos que podrás pintar a gusto o los adornos de madera DIY para dar un toque especial.

NAVIDAD VINTAGE

Lo retro sigue siendo tendencia, como apuntan desde Maisons du Monde, un rasgo que se pone sobre todo de manifiesto en sus mesas de Navidad con decoración que invita a la complicidad en los clásicos rojo y verde, unos colores que nos transportan a nuestra infancia para conseguir el espíritud de estas fechas. Los tonos dorados, púrpura y las figuritas navideñas dan nostalgia y modernidad para una Navidad llena de emoción. En el resto de adornos, prima el mismo espíritu con los adornos de musgo, estampados escoceses y motivos tradicionales como el Cascanueces.

NAVIDAD SOSTENIBLE

Desde Hannun, una marca de 'slow furniture', nos plantean una Navidad más sostenible con árboles de madera reciclados, adornos realizados con flores secos y todo lo necesario para montar la mesa navideña de forma acogedora y más consciente. ¿Más ideas? Sustituir el despliegue de luce por velas naturales aromáticas de inspiración cítrica. En la mesa, apostar por vajillas de vidrio reciclado y piezas cerámica de cristal o barro moteado. ¡No olvides añadir un toque floral en el medio!

NAVIDAD CLÁSICA

Eterna, nunca pasa de moda. Desde Westwing nos presentan textiles (cojines, ropa de cama y mantas) que encarnan el estilo tradicional de la Navidad con un toque moderno y divertido. Desde originales y coloridos estampados (algunos de ellos diseñados a mano) hasta piezas atemporales y con diseños más clásicos como el tradicional estampado de cuadros. El verde, el berenjena y el rojo son protagonistas.

NAVIDAD LUMINOSA

Desde La Redoute, brillan los estampados alegres, luminosos y minimalistas, así como los motivos de la Navidad tradicional en rojo y verde, que se mezclan con el blanco. Sus árboles de Navidad se adornan con bolas de cristal coloreado en tonos tierra, beige o dorados para que el conjunto cobre una belleza sintética y natural. El blanco polar está muy presente en manteles, sábanas que se adornan con cenefas de esquiadores navideños o abetos. Además, su Navidad se extiende a todas las habitaciones, y no solo las comunes.

También desde Kave Home nos proponen combinaciones de blanco y rojo para dar luminosidad al conjunto, junto con el beige, en tejidos como la chenilla, el lino y la lana, creando ambientes especiales y acogedores que invitan a reunirte con los tuyos.

NAVIDAD ELEGANTE

Desde El Corte Inglés, apuestan por conjuntos sofisticados con un cierto aire tradicional revisado. Nos encantan sus mesas de platos y bajoplatos, candelabros, cubiertos dorados o con empuñadora roja y centros florales. Y los tonos dorados que emparejan con tonos rosados sobre manteles blancos. Preciosas, resplandecientes y acogedoras.