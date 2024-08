Todo lo que aprendí de mí misma a través del cuidado de mis plantas

"El objetivo es que a través de las plantas te conozcas mejor, te cuides, te cultives, analices tus propios ritmos, te dejes llevar por ellos y consigas disfrutar de la paz que transmiten las plantas", dice. Y cuenta su propia experiencia, muy similar a la mía: "el cuidado de las plantas me ofreció un refugio para escapar del ruido exterior. Conseguían emocionarme y me mantenían despierta. Me enamoré perdidamente de ellas, caí rendida ante su magia y su belleza. Me volví más constante, más curiosa y más creativa. Sus raíces calaron hondo en mí y me aportaron conocimientos, ampliaron mis intereses y me dieron seguridad para emprender nuevos proyectos". Y casi hace perfectamente una transcripción de todo lo que me pasó exactamente a mi durante ese confinamiento. A partir de entonces, comencé a construir una nueva versión.