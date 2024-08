7 consejos del mindfulness con los que disfrutar de tu trabajo

Partamos de la base de que el trabajo es un medio y no un fin. De que trabajamos para conseguir una vida y no al revés. Tener el trabajo soñado, ese para el que naciste, esa vocación cumplida, es algo que quizás no muchos pueden presumir de haber logrado. Sin embargo, no obtenerlo no tiene que suponer una fuente de ansiedad o estrés siempre y cuando sepamos disociarlo de nuestra vida personal correctamente. Y para ello, hay que saber plantearlo bien.