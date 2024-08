14 consejos que funcionan de las Fit Happy Sisters para una cena saludable de verdad

Si te gusta el mundo gastro, seguro que has escuchado hablar del batch cooking, que no es más que cocinar un día para toda la semana. Invertir ese tiempo en una jornada puede ahorrarte mucho más durante el resto de la semana y además, te ayuda a ver mucho mejor todas las opciones que tienes y cómo combinar bien todos los alimentos cada día para que no falten nutrientes a tu menú.