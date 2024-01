Dónde comprar las mejores sábanas a buen precio: el secreto mejor guardado de las que más saben

En cuestión de gustos, no hay nada escrito. De hecho, basta tomar como ejemplo la industria de la moda para darnos cuenta de que hay tendencias que no encajan con todo el mundo. Precisamente por eso, existen los básicos del fondo de armario: esas piezas atemporales a las que recurres siempre cuando no sabes que ponerte y con las que el acierto está asegurado. En el mundo del hogar y la decoración, pasa exactamente lo mismo. Es decir, puede que, en estos momentos, la corriente ‘dopamina’ domine las revistas especializadas y, sin embargo, hay quienes el solo hecho de imaginarse durmiendo en unas sábanas multicolor, les asegura una noche de insomnio. Al final, en este ocurre como en cualquier otro campo estético: los neutros nunca fallan. No hace falta reflexionar demasiado, basta con darse cuenta de que, por eso mismo, en las mullidas y lujosas camas de un hotel –donde descansas como nunca– las sábanas son siempre blancas.