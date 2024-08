Cómo evitar el mal olor en el cuarto de baño

Qué hacer cuando lo has probado todo y el olor a tubería y desagüe persiste. Si ya has utilizado todos los trucos y remedios caseros para quitar el mal olor de los desagües del cuarto de baño y sigue oliendo no te preocupes... es probable que el problema no esté en tu casa. La plantas bajas y los primeros pisos son donde más se produce este problema tan desagradable. Si has comprobado que tus desagües y sifones están limpios y aún así el cuarto de baño sigue oliendo a cañería, es probable que el olor se deba a filtraciones de gas metano procedentes de las arquetas del edificio o de los desagües de la calle.