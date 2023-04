Nueva polémica por el color de la protagonista: así es 'La reina Cleopatra'

"Recuerdo que mi abuela me decía: 'No me importa lo que te digan en el colegio, Cleopatra era negra", comenta una de las personas que participan en el documental, que parece estar narrado en formato de historia oral con recreaciones de la vida de la faraona. El aspecto de los personajes históricos en general y del color de su piel en particular siempre ha sido objeto de debate cuando se presenta una nueva producción audiovisual. Sin ir más lejos, aún recordamos el revuelo que se montó tras ver por primera vez a Halle Bailey encarnando a 'La Sirenita' de Disney.