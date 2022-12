Fallece Christine McVie, la mitad lírica de Fleetwood Mac

Si bien no se puede obviar el característico sonido del grupo, no es menos destacable la escritura de sus canciones, que estaba a cargo tanto de Christine McVie como de la dupla Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, de ahí lo de que la reciente fallecida era la mitad lírica de la formación. Lo mejor de todo es que cada uno de los temas de 'Rumours' refleja honestidad y mucho sufrimiento. Lo mejor de todo es que entre la pareja compositora se lanzaban dardos constantes, como 'Go Your Own Way' y 'Dreams', pero no había quien replicase a McVie en temas como 'Don't Stop' o 'Songbird'. Así pudo expresarse sin esperar nada a cambio y dedicar todo su arte a sí misma.