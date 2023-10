Por qué no deberías tomar café al despertarte

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. De hecho, para muchos, es un imprescindible cada mañana y, en España, hasta un 76% de la población elige esta bebida para desayunar –y por supuesto, esta no es la única taza que se consume en el día– pero, ¿alguna vez te has preguntado si es realmente saludable? Tenemos que aclarar que tiene multitud de beneficios, como su alto contenido en antioxidantes (polifenoles y ácidos hidrocinámicos), lo que hace que tenga propiedades protectoras frente a enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes, incluso el alzhéimer. Por supuesto, como todo, la clave está en la moderación y, según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) no se deberían superar los 200 mg al día, o lo que es lo mismo, no deberías de consumir más de tres tazas en una jornada. Además, muchos apuntan a que, tomarlo nada más despertar, quizás no sea la mejor opción.Toma nota porque estos son los efectos negativos que puede tener en tu cuerpo consumirlo a primera hora.