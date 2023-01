La bolsa de Decathlon que se está haciendo viral: sirve de equipaje de mano y cuesta 7 euros

Y esto a veces pasa de ser aburrido a ser estresante, sobre todo cuando quieres llevarte bastantes cosas y tienes que lidiar con las restricciones de espacio y medidas que imponen las aerolíneas para subir la maleta al avión y no tener que pagar por facturarla. Pues bien, a partir de ahora no vas a tener más este problema porque te vamos a descubrir esta maravilla de bolsa de viaje que te va a venir muy bien, porque no solo tiene las medidas perfectas para poder subirla a cabina (40 x 23 x 20 cm) sin tener que pagar ni un euro de más, sino porque además es tan amplia y tan organizada que en ella cabe absolutamente de todo.