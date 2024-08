6 bebidas alternativas al café (sin efectos secundarios) que aportan la misma energía

El café, aún siendo el rey y señor de las sobremesas, de las mañanas y de las tardes, de los planes sociales y de los momentos en los que se necesita una excusa, no deja de contener una cantidad de cafeína que conviene considerar. Sí, es DELICIOSO, pero es un estimulante que puede aportar no sólo grandes dosis de energía, sino también de nerviosismo y estado de alerta, con efectos secundarios no tan positivos. Estos son algunos de ellos.