La Barbie de Celia Cruz ya está a la venta y estalla la polémica

A pesar de que el aspecto de la muñeca de la cantante cubana no era secreto, ya que presentó la primera versión de ésta Barbie durante 2021. No obstante, no ha sido hasta este septiembre, porque coincide con el mes que se celebra la Herencia Hispana, que la han lanzado a la venta. La muñeca tiene un gran parecido con la cantante. La Barbie de Celia Cruz tiene el cabello rubio estilizado ¿? (recordemos que Celia era la reina de coloridas pelucas) y lleva el característico flequillo que la artista solía utilizar.