La cafetera de Cecotec más vendida, con más de 3000 ventas al mes, está rebajada a 50 euros

Otra de ellas asegura: “Lo más importante, la calidad del café que hace. Llevamos 5 años con una cafetera de las de jarra automática, es decir que se calienta, hace el café y lo echa a una jarra para que luego tú lo pongas a la taza y añadas leche, es decir, no de muy buena calidad, pues bien, después de comprar esta cafetera por la que me costó decidirme y que fue escogida en gran parte por si marca y su precio mi marido me dijo que si era el mismo café que usamos con la otra, tras decirle que sí me dijo que habíamos estado tirando el café, que está tan bueno que no parece el mismo, él toma café 4 veces al día, por lo que entiendo que efectivamente nota el cambio de sabor, además no sale ni un sólo poso. En mi caso que no tomo café de forma habitual, he notado el café menos aguado y más intenso, con menos notas amargas y ácidas, lo noto más equilibrado y me ha gustado”.