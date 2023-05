Almudena Amor: "Cuando era más joven, sí llegué a sentirme un bicho raro"

Almudena se corona de nuevo. Tras dejarnos a todos con la boca abierta con su papel en 'El buen patrón' (con el que logró candidatura a los Goya y a la Concha de Oro en 2021), la madrileña da una nueva vuelta de tuerca. Ahora encarna a una psiquiatra que debe vigilar en secreto, día y noche, a Sergio Ciscar (sí, Arón Piper), puesto en libertad seis años después de asesinar a sus padres. ¿Suena perturbador? Lo es...

Encaras tu primera serie y, además, como protagonista, ¿cómo te has manejado con la responsabilidad?

Bueno, ha sido un reto, un proceso muy intenso y bonito. Además, Ana Dussuel no es un personaje nada fácil... es el más alejado de mí de todos los que he hecho, está en otro registro, en otro lugar. Es verdad que, de primeras, un personaje así impone porque exige un compromiso alto, además en una serie, donde hay más espacio para contarla: tuve que crearla de la nada, entenderla, buscar maneras de mirar, de moverme que fueran diferentes, porque es una mujer con muchas capas y con mucho dentro, que no expresa: se siente incómoda en el mundo de las emociones, fuera de lo que es la ciencia. Es una mujer que no se adapta del todo a la sociedad y traslada eso al trabajo y a su familia.

¿Ye te ha gustado más hacer una serie que una película?

A mí que lo que me gusta es hacer personajes interesantes... lo demás es circunstancial. Y la diferencia, en realidad, la marca el equipo con el que estés: si tienes un buen equipo y el personaje es interesante, lo disfruto igual. Aunque ahora tengo ganas de hacer cine, claro (risas).

Cuidas mucho cada paso que das, cada proyecto que haces: ¿la firma en este proyecto de Aitor Gabilondo fue decisiva?

Creo que sí. Cuando nos reunimos y me explicó por dónde quería llevar el personaje, hubo mucho entendimiento, la misma sensibilidad. Me gustan mucho sus proyectos, más allá de 'Patria', claro. Ha creado un protagonista femenino oscuro, frío, perverso y obsesivo, que no genera ninguna empatía, que te pide entenderlo y es una 'rara avis' en el panorama audiovisual. Y a mí eso me enganchó, ví la oportunidad de hacer una mujer diferente. Ole.

¿Tienes algo en común con ella?

¡Uf! Lo pensé mucho cuando la estuve creando... pero, más cuando era adolescente, me sentía, como ella, un bicho raro, alguien distinto. Al principio, me peleé más con ello pero, a medida que he ido creciendo, en lugar de generarme un conflicto, ha sido algo bonito, algo a lo que agarrarme. Yo creo que todo el mundo, en algún momento, se siente fuera de lugar. Sin embargo, yo tengo la suerte de ser muy emocional, me expreso mucho, para mí la familia y los amigos son muy importantes, así que no he necesitado evadirme con el trabajo.

¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil de este trabajo?

Lo mejor, crear un personaje tan complejo desde cero: alguien que no sonríe, que no conecta con los demás, que oculta mucho... he tenido que contener todo eso, esa carga emocional, en cada escena. ¿Lo peor? Que hubo mucha tensión y fue complicado, pero al mismo tiempo interesante como primera vez. Me ayudó mucho en el trabajo previo una psiquiatra, que me estuvo hablando sobre la personalidad límite y sus trastornos.

En la vida real, ¿sería tan valiente de acercarte a alguien tan peligroso?

No creo... Es verdad que a mí me interesan mucho los grises de las personas, el querer entender más allá de los hechos obvios, de las evidencias, los porqués de las cosas. Todos tenemos muchas capas y me interesan analizarlas y entender los motivos por los que las personas hacen las cosas. Por eso, sí que me interesan esas personalidades, pero intentaría llegar a ellas de otra manera.

Y es la primera vez que haces de madre... ¿cómo lo has llevado?

Una madre muy atípica, que no se siente como tal... bueno, siempre buscas paralelismos para intentar entender ese sentimiento. En mis próximas películas también soy madre, así que ¡me ha llegado la maternidad de golpe!

Ahora repites en la gran pantalla con Paco Plaza ('Hermana Muerte')...

Sí, la estrenamos el 5 de octubre, en el Festival de Sitges. Mi relación con Paco es estupenda, nos caemos bien, tenemos una idea del arte parecida, nos encanta trabajar juntos y ojalá sigamos así toda la vida. Y también está por llegar 'La mujer dormida', con Javier Rey, dirigida por Laura Alvea. Estaba muy contenta porque era la primera vez que trabajaba con una directora y me apetecía mucho.

¿Es diferente el trabajo cuando te dirige una mujer, es una proceso más dialogante?