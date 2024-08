Alison Mosshart, rockera y ‘outsider’ de las que ya no quedan

Al otro lado de la pantalla y en un descanso entre ensayos, la artista recuerda aquel parón porque llegó en mitad de la creación del disco. “Los medios hablan de pausa, es algo que no lo entiendo. Después de tres años de tour, con una agenda de unos 150 conciertos, llegó el COVID y nos tuvimos que quedar en casa, como todo el mundo. No fue un descanso elegido”, comenta molesta, poniendo en evidencia que nunca ha sido complaciente. Tiene toda la razón: un cambio de paradigma en la industria cultural, en general, y de la musical, en particular, exige que sus artífices estén en constante movimiento, ya sea con giras o singles. Los discos, en muchos casos, se han convertido en el resultado de la unión de todas esas canciones que hacen que un artista siga estando de actualidad. No en el caso del grupo que lidera junto a Jamie Hince (Andover, 1968) quien, además de por formar parte de The Kills, en los últimos años también ha recibido atención mediática por ser el exmarido de Kate Moss.