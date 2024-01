Alicia Giménez Bartlett: “Las mujeres tenemos que batallar, como siempre, pero más cuando cumples años”

En primer lugar, me parecía original. Los escenarios habituales de novela negra donde se encuentra el cadáver siempre es un callejón oscuro, un bosque, una carretera con un arcén enorme… Y pensaba: ¿por qué no en un sitio lleno de vida? Me había llamado la atención siempre el fenómeno del food truck, que en Europa está tan extendido y aquí ahora empieza con fuerza. Luego, me daba una posibilidad magnífica que es la movilidad. Se mueven para investigar el caso por toda Cataluña. Eso daba posibilidad de cambios, de acercamiento a una situación y a otra muy diferente según donde estuvieran. Me daba posibilidades y, encima, me parecían un entorno original. Ahí empezó.