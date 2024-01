Adiós a las correas negras de la persiana: así debes limpiarla para eliminar toda la suciedad

En el caso de la limpieza de las persianas, debes tomar todas las cautelas posibles. En primer lugar, porque asomarse por fuera del marco de la ventana para limpiarlo no es nada recomendable; bien porque no alcanzarás todas las zonas, o bien por no correr el riesgo de caerte. Lo que debes hacer, por lo tanto, es echar mano del tambor.