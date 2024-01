Adiós al cinturón, la tendencia invisible y barata para que no se te caigan más los pantalones

Vestir un pantalón con el que no te sientas cómodo es desagradable. Y sí, siempre hay soluciones. Se pueden, por ejemplo, cortar los bajos o recurrir al uso del cinturón. Sin embargo, este accesorio no siempre es el mejor. Hay quienes lo consideran molesto porque les aprieta o porque enseguida se les desgasta y estropea. También hay quienes, simplemente, lo ven poco estético ya que puede romper toda la armonía del conjunto. Es por eso que mucha gente opta por no llevarlo y buscar otras alternativas. Una muy buena fuente, tanto de inspiración como de resultados, es Shein.