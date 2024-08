Adiós al aceite: la razón por el que la gente está mezclando aceite y agua en la freidora

Las freidoras son uno de los aparatos que más suciedad acumulan, aunque al no usarlos de manera tan habitual su limpieza no necesita ser tan habitual. No obstante, suele acumular gran cantidad de grasa a su alrededor, ya que su función es la de freír los alimentos con una gran cantidad de aceite en su interior. Las redes sociales contienen infinidad de trucos y consejos de limpieza para cada situación. La mayoría buscan ahorrar costes y solucionar problemas cotidianos con cualquier producto disponible por casa. En esta ocasión, una usuaria de Instagram ha compartido su método para dejar como nueva la freidora.