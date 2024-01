5 voces femeninas para iniciarse en el nuevo pop (y que puedes escuchar en el festival Inverfest)

Años atrás me molestaba un poco que se fijaran más en que mi voz era dulce que en las cosas que decía pero por suerte ya no me pasa. La voz es uno de los elementos que imprime más carácter a una canción, un timbre puede hacer que te guste o no. Creo que no es nada malo que mi voz endulce, al final tienes que jugar con la voz que tienes, les da un sonido predeterminado.