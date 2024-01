Adiós a la secadora: un puñado de arroz en la ropa para secarla rápido dentro de casa

Eliminar rápidamente el exceso de humedad de la ropa no es imposible. Ten en cuenta que no sería adecuado poner la ropa mojada directamente sobre el radiador, para no estropearla y dispersar el calor. Sería más útil mantener el tendedero cerca de los radiadores o del deshumidificador, pero éstos no siempre pueden estar en funcionamiento. La mejor manera de secar la ropa sería colocarla en una habitación poco frecuentada y alejada de la cocina, para que no absorba olores desagradables.