Lily Allen renace como actriz

Me encantó estar en un entorno con tanta presencia femenina, después de 20 años en la industria del entretenimiento. Me gustan los hombres y disfruto trabajando con ellos, pero esta experiencia tuvo algo especial: historias escritas por mujeres, dirigidas por mujeres e interpretadas por mujeres. Fue una experiencia muy agradable y refrescante, y aunque no es lo único que me gustaría hacer, es algo de lo que estoy muy satisfecha.