La VI edición de la pasarela Tenerife Fashion Beach Costa Adeje hila sinergias entre la moda y el turismo.

De entre una selección de 11 firmas de moda baño acompañadas por 9 de complementos y accesorios (Bea de la Rosa; Ananas Wear y Handcrafted; Seco Seco y Gallobuey; By Loleiro by Aurelia Gil; Macaronesia; Waiola, Pendientera, Azusal y Calmas by Paz Mas; Nossclo by Jesús Gutiérrez y Pisando Colores; Viperinas; Farowear, Malamata y My Sweet Alpargatas; y Arena Negra), la mayoría del programa Tenerife Moda y otras procedentes de La Palma, Gran Canaria y Lanzarote, finalmente, el jurado otorgó el premio a la Colección más Comercial a Arena Negra por Sauvage, colección en la que la diseñadora Gisela Tejera juega con diferentes texturas para crear prendas etnochic y en las que utiliza lycra cien por cien reciclada.