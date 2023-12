Sublima tu belleza: Los looks con los que triunfar en Navidad

Planchas, cepillos eléctricos o secadores con altísimas prestaciones y equipados con las tecnologías más avanzadas e innovadoras que hacen que lucir nuestros looks capilares favoritos sea de lo más sencillo. Es lo que ofrece Bellissima, nuestra firma de herramientas de peinad favorita. Ahora que se acerca la Navidad no puedes dejar de incluir en tu lista de deseaos alguna de las joyas de su catálogo. ¿Lo mejor? Con ellas podrás hacerte en casa los looks que más van a pegar estas fiestas. En nuestra lista de deseos ya está la plancha de vapor profesional Steam Elixir, ideal para cualquier tipo de cabello y con la que se pueden crear ondas suaves, ondas de playa, rizos o una melena lisa tabla. El secreto de esta plancha es su exclusiva tecnología Steam Active Care, que emite la cantidad de vapor necesaria en cada pasada para mantener el cabello hidratado, protegiéndolo del cambio de temperatura que se genera al pasar la plancha caliente y evitando así que se rompa la fibra capilar. Además, el vapor combinado con el revestimiento especial de las planchas de cerámica impregnadas en aceite de Argán, garantiza un deslizamiento perfecto y aporta un efecto ultraluminoso.