La cara solidaria del Rastrillo de Nuevo Futuro, el mercadillo que cambia historias

Yo diría que sí pero a veces a la gente le cuesta ver los problemas que hay a su lado, seguramente por dos motivos: uno porque a veces se les da la espalda para no verlos, y si no los ves, no los tienes; en segundo lugar, porque a veces es difícil enterarte de esas realidades. Al final no te mezclas con realidades diferentes a las tuyas, nos relacionamos con gente similar a nosotros y no salimos de un determinado círculo. El mercadillo, sin embargo, es una prueba de solidaridad: la gente nos regala todo, desde marcas a particulares, famosos y anónimos. Un logro.